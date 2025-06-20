Yolculuğa çıkacaklar dikkat: Bu ilaçları taşımak gözaltı sebebi sayılıyor

Yaz tatili planlarını yapan binlerce yolcu için kritik bir uyarı geldi. Türkiye’de adeta "peynir ekmek gibi" satılan bazı ağrı kesiciler, yurt dışına çıktığınızda bavulunuzdaki en tehlikeli eşya haline gelebilir.

Özellikle içeriğinde kodein bulunan ilaçlar, bazı ülkelerde yasaklı veya sıkı şekilde denetlenen maddeler arasında yer alıyor. Ve bu ilaçları reçetesiz taşımanız, seyahatinizi kabusa çevirebilir.

İngiltere merkezli seyahat danışmanlık platformu Which?, yaz tatiline çıkmadan önce mutlaka ilaç içeriklerinin kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Japonya gibi ülkelerde, kodein içeren ağrı kesicilerin reçetesiz taşınması durumunda, turistler hakkında gözaltı, soruşturma veya sınır dışı işlemleri başlatılabiliyor.

BU İLAÇLARA DİKKAT!

Türkiye’de yaygın şekilde satılan ve genellikle reçetesiz temin edilebilen Nurofen Plus, Dolorex, Tylol Hot Night, gibi ilaçlar, kodein veya benzeri maddeler içeriyor.

Ancak bu maddeler bazı ülkelerde uyuşturucu sınıfına yakın bir kategoriye giriyor. Bu nedenle gümrükte herhangi bir bildirim yapmadan bu ilaçları taşımanız, ciddi yasal sonuçlar doğurabiliyor.

Sadece kodein değil; uyku ilaçları, anksiyete ilaçları (örneğin diazepam), DEHB tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve CBD (kenevir yağı) içeren ürünler, birçok ülkeye girişte yasal sorunlara yol açabiliyor.

İşte ülkelere göre ilaç taşıma yasakları: