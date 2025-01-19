Yollarda yer alan bu şeritler bakın ne işe yarıyormuş

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Yolların bazı kısımlarında yer alan uzun şeritler birçok kişinin her ne kadar dikkatini çekiyor olsa da asıl anlamı bilinmeyen önemli detaylar arasında yer alır.

Sık sık karşılaşılan ve tırtık olarak adlandırılan bu düzenli aralıklarla yerleştirilmiş yükseltiler meğer trafik güvenliği açısından oldukça önemliymiş.

Bakın yolların belirli kısımlarına düzenli aralıklarda yapılan bu yükseltilerin asıl amacı bakın neymiş.

TAMAMEN GÜVENLİK İÇİNMİŞ

Yollara belirli aralıklarla yapılan ve tırtıklı bir yerden geçiyormuş hissi veren bu uzun şeritler, aslında sürücüleri olası tehlikelere karşı uyaran sesli ve titreşimli uyarı sistemleridir.

Trafik güvenliği için oldukça önemli olan ve farklı tipleriyle, yerleşim şekilleriyle, farklı amaçlara hizmet ederler.

Yolun kenarlarına veya orta şeritlerine yerleştirilen bu bantlar, sürücülerin şeritlerini terk etmeleri durumunda titreşim ve sesle uyarı verir. Özellikle yorgun veya dikkatsiz sürücüler için önemli bir güvenlik önlemi olarak öne çıkar.

Kavşaklar, yaya geçitleri gibi tehlikeli noktalarda kullanılan genel olarak enine sarma denilen şeritler kullanılır. Bu şeritler ise sürücüleri yavaşlamaya veya durmaya teşvik eder.

Uzun otoyollarda ise sıklıkla oyuklu sarma şeklinde kullanılan bantlar, sürücülerin dikkatini dağılmasını önler ve yolda kalmalarını engellemede oldukça etkilidir.

TIRTIK TÜRLERİ VE ANLAMLARI

Banket Sarsma Bandı: Yol kenarlarına yerleştirilerek şerit dışına çıkmaları durumunda sürücüleri uyarır.

Orta Çizgi Sarsma Bandı: Bölünmüş yollarda orta şeritte yer alır ve karşı şeride geçmeyi önler.

Enine Sarsma Bandı: Kavşaklarda ve yaya geçitlerinde kullanılır, sürücüleri yavaşlatır.

Oyuklu Sarsma Bandı: Uzun otoyollarda sıkça kullanılır, sürücülerin dikkatini dağılmasını önler.

Yükseltilmiş Sarsma Bandı: Yaya geçitlerinde ve hız kesici bölgelerde kullanılır.