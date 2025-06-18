Yorgan yıkarken 4-5 kaşık ekleyin, kötü koku ve sararmayı giderin...

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Yaz ayları geldiğinde kışlıklar bir bir dolaba kaldırılır.

Ancak yorganları kaldırmadan önce yapılması gereken en önemli adım, doğru ve hijyenik bir şekilde temizlemektir.

Özellikle uzun süre saklanacak olan yorganlarda koku, leke ve nem gibi sorunlar ilerleyen zamanlarda hem sağlık açısından risk yaratabilir hem de kullanımı zorlaştırır.

Peki, yorgan nasıl temizlenir? Cevap: Karbonat!

YORGAN TEMİZLİĞİ

Karbonat, güçlü bir doğal temizlik malzemesidir. Özellikle kötü kokuları yok eder.

Aynı zamanda leke çıkarıcı özelliğe sahiptir ve alerjenleri azaltır.

Karbonat, yorgan yıkarken hem doğal bir temizlik maddesi hem de güçlü bir koku giderici ve leke çözücü olarak kullanılır.

Suya 4–5 yemek kaşığı karbonat ve az miktarda doğal sabun ekleyin. Yorganı bastırarak suya yatırın, 1–2 saat bekletin.

Yavaşça ovalayarak lekeli bölgeleri temizleyin.

Bol suyla durulayın ve iyice sıktıktan sonra mümkünse güneşte kurutun.