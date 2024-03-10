Yüksek IQ Testi: Camın yüksekliğini 10 saniyede bulabilen Einstein IQ'lu çıkıyor Yüksek IQ'ya sahip bireyler zorlu cam bulmacasını 10 saniyede çözebilir. Onlardan biri misin? Şimdi zekanızı test edin!

ensonhaber.com

Zeka mücadelesi çoğunlukla bir bulmacayı çözmeyi, bir kodu kırmayı, gizli bir nesneyi veya hatayı bulmayı veya görüntüdeki hatayı tespit etmeyi içerir.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda beyin için sağlıklı bir egzersiz sağlar.

IQ'nuz yüksek mi?

Şimdi öğrenin.

Paylaşılan görselde okuyuculara, içinde gözlük takımları bulunan zorlu bir cam bulmaca sunuluyor.

Okuyucular için zorluk, bulmacayı 10 saniyede çözmek.

Bu zeka oyunu analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi test edecek.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Bardağın değerini buldunuz mu?

Ve…

Süre doldu.

Bulmacayı çözebilen okuyucuları tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.

İşte çözüm denklemi

İlk sette 4'ü küçük, 1'i normal olmak üzere 5 bardak olduğunu görüyoruz.

İkinci sette ise biri küçük, diğeri normal olmak üzere iki bardak bulunmaktadır.

Büyük camın değerinin x, küçük camın değerinin ise y olduğunu varsayalım.

Şimdi,

x + 4y = 34

Ve

x + y = 19

Denklemi çözerek şunu elde ederiz:

3y = 15

Veya y = 5

Küçük bardak = 5

Bu nedenle büyük bardağın değeri

x + 5 = 19

x= 19-5

x = 14

Büyük bardak = 14