Yumurtaları hazırlayın: Paskalya Bayramı ne zaman 2024? Rengarenk yumurtalar ile simgelenen Paskalya Bayramı, Hristiyanlık için büyük önem taşıyor. Bu sene paskalyanın ne zamana denk geleceği merak konusu oldu. İşte 2024 Paskalya tarihi...

ensonhaber.com

Hristiyanlıkta kıymetli günlerden birisi de Paskalya Bayramı'dır.

"Diriliş Pazarı" olarak da bilinen bu gün, dini bayramlar arasındadır.

Yunanca "Πάσχα" sözcüğü ve Latincedeki karşılığı "Pascha" İbranice'deki Hamursuz Bayramı anlamına gelen "Pesach (פֶּסַח)" sözcüğünden türemiştir. Yunancada diriliş, yükseliş anlamına gelen "Ἀνάστασις" sözcüğü de bazen kullanılır.

Paskalyada, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanmaktadır.

Yumurtalar boyanır, çörekler yapılır...

Bu sene Paskalya tarihleri belli oldu. Peki, Paskalya Bayramı ne zaman 2024? İşte tarihi...

Paskalya tarihi 2024

2024 yılında Paskalya Bayramı 31 Mart Pazar gününe denk geliyor.

Paskalya gelenekleri

Paskalya yumurtaları, genellikle renkli ve süslenmiş yumurtalardır. Bu gelenek, yaşlı Pagan geleneklerinden gelir ve yeni doğan yaşamın simgesidir.

Paskalya Tavşanı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde popüler olan bir simgedir. Hikayelere göre, bu tavşan, çocuklara Paskalya yumurtalarını getiren bir tür haberci olarak kabul edilir.

Paskalya, şekerlemelerin ve çikolataların tüketildiği bir dönemdir. Paskalya şekeri, çikolata tavşanlar ve diğer tatlılar, bu özel günü kutlamak için yaygın olarak kullanılır.

Paskalya günü, aileler genellikle özel bir yemekle bir araya gelir.

Paskalya günü, Hristiyanlık inancına göre İsa'nın dirilişini kutlayan bir dini bayramdır. Bu nedenle, birçok Hristiyan, Paskalya günü kiliseye giderek özel ayinlere katılır.