Yurt dışı alışverişlerinde yeni dönem: Artık o şart aranacak

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Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme, hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların gümrük işlemlerini daha güvenilir hale getirmek ve usulsüz ticaretin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte, hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalara teminat mektubu zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, artık yalnızca belirlenen teminatı sağlayabilen firmalar hızlı kargo taşımacılığı yetkisini kullanabilecek.

KURALLAR DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme yalnızca bireysel kargo alıcılarını değil, uluslararası taşımacılık yapan firmaları da doğrudan etkileyecek. Güncellenen kurallara göre:

Havayolu veya karayolu taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

Hem hava hem de karayolu taşımacılığı yapan firmalar için bu tutar 2 milyon TL’den 20 milyon TL’ye yükseltildi.

Daha önce operatör yetkisi almış şirketler, mevcut teminatlarını 1 Temmuz 2025’e kadar yeni tutarlara uygun hale getirmek zorunda.

Eksik kalan tutar tamamlanmazsa, ilgili firmaların operatör yetkileri askıya alınacak.