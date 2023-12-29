Yurt dışından getirilen araçlar için yeni düzenleme! Ülkede kalma süresi değişti… Yurt dışından geçici süreyle Türkiye’ye getirilen araçlar hakkında yeni kararlar alındı. Araçların Türkiye’de bulunma süreleri değişiyor. İşte, tüm detaylar…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yurt dışında emekli yurttaşlarımızın Türkiye’ye getirdikleri araçlar hakkında sevindiren haber duyuruldu.

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

730 gün ek süre…

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlar ile Türkiye'de oturum izni almış emekli yabancılara, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan yeniden 730 güne kadar süre verilmesi imkanı getirildi.

4 yıl aralıksız olarak kalabilecek…

Yapılan düzenlemeyle birlikte, yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlarının aralıksız 4 yıl ülkede kalabilmesi artık resmi olarak mümkün.

Ayrıca bu haktan yararlanan vatandaşlar, taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkarmalarının ardından, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde bu kapsamda tekrar 4 yıl süreyle taşıt getirebilecek.

Gerekli şartları sağlamadan Türkiye'ye taşıtlarıyla giriş yapmak isteyen Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde yerleşik kişilere tanınan bir aylık süreden, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan gelen kişiler de yaralanabilecek.