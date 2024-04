Yürürken buldu, başına talih kuşu kondu! O metal parçası 2000 yıldır keşfedilmeden duran Roma bileziği çıktı… Yürüyüşe çıkan anne oğul olağanüstü bir keşfe imza attılar. Yürüyüş sırasında 12 yaşındaki çocuğun bulduğu metal parçası roma bileziği çıktı, başlarına adeta talih kuşu kondu. İşte, 2000 yıllık roma bileziği ve değeri…

Britanyalı olan 48 yaşındaki Amanda 12 yaşındaki oğlu Rowan Brannan ile sabah yürüyüşüne çıktı. Rowan ve Amanda yürüyüşleri sırasında olağanüstü bir keşfe imza attılar.

Anne oğul yürüyüşleri sırasında geçmişi MS 1. yüzyıla kadar uzanan bir metal parçası fark etti. İlk başta ne olduklarını anlamasalar da adeta başlarına talih kuşu kondu.

2000 yıllık metal parçası…

Sussex'te yaşayan 12 yaşındaki Brannan, Pagham bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada Armilla tipi Roma bileziğine ait olan bir parça buldu. Rowan parçayı evine götürdü ve bunun gerçek altın olup olmadığını nasıl anlayacağını araştırdı.

Sonunda altın olduğuna karar verdiklerinde buluntular irtibat görevlisi ile temasa geçtiler ve o parçanın aslında bir tarihi eser olduğu ortaya çıktı.

Bileziğin tarihi eser olduğunun anlaşılmasının ardından Brannan'ın annesi keşfi, "Rowan her zaman her türlü küçük parçayı bulmaya meraklıydı, çok maceracıydı ve her zaman yerden bir şeyler topluyordu. Sürekli 'Yere koy, kirli' diyordum ama bu sefer o bu metal parçasını tutmaya devam etti. Bunun gerçekten altın olduğundan emindi" ifadelerini kullandı.

Müzede analiz ediliyor…

İrtibat görevlisi ile temasa geçtikten sonra parçayı araştırılmak üzere British Museum'a götürdüler. Bulunan o metal parça müzede analiz ediliyor.

Analizler sonucunda ise, birinci yüzyıldan kalma armilla tipi bir Roma bileziği olduğu ortaya çıktı. Bir armilla bileziği olan bu parça Romalı askerlere saygı, yiğitlik ve hizmetin bir işareti olarak verilirdi. Bu tam yuvarlak bir bileklik olmayan parçayı hazine yapan şey ise 300 yıldan fazla olması ve değerli bir metal olması.