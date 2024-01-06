Yürürlüğe girdi: Plakalar değişiyor! Tüm araçlar etkilenecek... Türkiye'de plakalarda karekod uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Artık trafiğe çıkan her araçta karekod bulunacak.

ensonhaber.com

Yeni yılla birlikte trafik uygulamaları ve yürütmeliklerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Yapılan güncellemelerden biri plakalar hakkında olduğundan, tüm araç sahiplerini ilgilendirecek.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla trafiğe çıkacak tescil plakalarda karekod zorunluluğu aranacak.

Bu çerçevede, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı plaka basımı gerçekleştiren odalar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 15×15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunacak.

Otomobil alım-satım işlemlerinin ardından plaka tescil şartı arandığından, söz konusu uygulama nedeniyle yeni otomobil sahibi olan kişiler plaka değişikliğinde karekod basılı yeni plakalara geçmek durumunda kalacak.

Plakalar değişimi zorunlu mu?

Plakalarda karekod sistemi ile ilgili açıklama yapan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer şu ifadelere yer verdi;

Burada halkımızın çekineceği veya korkacağı hiç bir şey yok sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya Tüv Türke giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor. Yoksa her hangi bir plakaların değiştirilmesi zorunlu değildir.”

Mevcut şartlar altında muayeneleri yapılan ve trafiğe çıkma uygunluğu bulunan otomobillerin plakaları için herhangi bir değişiklik zorunluluğu bulunmuyor.