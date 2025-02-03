Yürürlüğe girdi: Yollar, parklar ve meydanlarda sigara içene ceza yolda!

Haber Merkezi

Japonya, tütün kullanımını azaltma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, ülkede son 20 yılda sigara içme oranı yaklaşık yarı yarıya düştü.

Bu çabanın bir parçası olarak, Japonya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, 2025 Dünya Expo Fuarı öncesinde kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

AÇIK ALANDA YASAK BAŞLADI

Osaka, 13 Nisan - 13 Ekim tarihleri arasında 158 ülke ve bölgeden katılımcıları ağırlayacak olan Dünya Expo 2025 için hazırlıklarını hızlandırıyor.

Şehir yönetimi, 27 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yollar, parklar, meydanlar ve diğer kamuya açık alanlarda sigara içmeyi tamamen yasakladı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasa yalnızca tütün sigaralarını değil, elektronik sigaraları (vape) da içeriyor. Kurallara uymayanlar 1.000 yen (yaklaşık 210 TL) para cezasına çarptırılacak.

Japonya’nın sigara karşıtı politikaları her geçen gün daha da sıkılaşırken, Osaka’da alınan bu kararın diğer şehirler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.