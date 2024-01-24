Yürüyen merdivenlerin kenarlarındaki fırçalar bakın ne işe yarıyormuş Günlük hayatta alışık olduğumuz yürüyen merdivenler birçok yerde karşımıza çıkıyor. Bu merdivenlerde dikkat çeken detaylardan biri ise kenarlarındaki fırçalar. Peki bu fırçaların ne işe yaradığını biliyor musunuz?

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Hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan yürüyen merdivenler, günlük yaşantımızı kolaylaştıran teknolojik cihazlardan biridir.

Ancak çoğu insan, bu konforlu ulaşım araçlarındaki detaylardan biri olan fırçaların gerçek işlevini tam olarak bilmeyebilir.

Birçok insan, yürüyen merdivenlerin kenarlarındaki fırçaların ayakkabıların temizlenmesini sağlayan bir detay düşünüyor.

Ancak bu doğru değil. Ayakkabı temizlemenin çok daha ötesinde bir işlevi var. Bakın o fırçalar ne işe yarıyormuş…

Meğer fırçaların var olma amacı buymuş

Yürüyen merdivenlerin yan paneli ile merdiven arasındaki boşluğu dolduran fırçalar, bir dizi önemli görevi yerine getirir.

Bu görevlerin başında, çeşitli nedenlerle düşen küçük cisimlerin sıkışmasını önlemek gelir. Ayakkabı tabanlarından, giysi parçalarına kadar farklı atıkların bu bölgelere sıkışması, mekanizmanın bozulmasına ve arızalanmasına neden olabilir. Bu fırçalar ise bu tür arızaları önler.