Yüzlerce arıza bildirimi yapıldı! 191 bin araç geri çağırıyor

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Japonya merkezli otomobil üreticisi Daihatsu Motor geri çağırma kararıyla gündeme geldi. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte markaya ait 191 bin araç için bildirim yapıldı.

Son dönemlerde artan arıza bildirimleri sonrasında tespit edilen sorun ülke genelinde servislere çağrıldı. Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre şimdiye kadar trafik kazası bildirilmezken, 608 farklı arıza bildirimi kayda geçti.

Toplamda 6 farklı model araçta tespit edilen sorunun Ağustos 2016- Ekim 2018 üretimi araçlarda yaşandığı tespit edildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞRILDI!

Ağustos 2016-Ekim 2018 üretimine ait olan "Move Canvas" ve "Hijet" dahil 191 bin araç için geri çağırma bildirimi yapıldı.

Söz konusu arızada araçların, çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve kırıldığı gözlemlendi.

Kırılan yayların lastiğe temas ederek lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği de belirtilerek ülke genelinde geri çağrılan araçlara Daihatsu bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapılacağı duyuruldu.