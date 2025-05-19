Yüzlerce kişiyi istihdam ediyordu… Tekstil devi resmen iflas bayrağını çekti

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Türkiye'nin iplik üretiminde önde gelen firmalarından BRS İplik Teknik Tekstil, ekonomik baskılara daha fazla direnemedi.

Şirket hakkında konkordato süreci başlatıldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Mayıs 2025 tarihli tensip kararıyla birlikte firmaya 3 aylık geçici mühlet verdi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, şirketin mali yapısını korumak adına önemli kısıtlamalar devreye alındı.

Bu kapsamda şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının devri yasaklandı. Rehin verme, kefalet oluşturma ve işletmeye ait varlıkların devri mahkeme iznine bağlandı. Ayrıca, şirketin karşılıksız tasarruflarda bulunması geçici olarak engellendi.

İCRA VE HACİZLER DURDURULDU

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine dayanarak; tüm icra takipleri, ihtiyati haciz işlemleri ve muhafaza kararlarının askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca 6183 sayılı yasa kapsamındaki kamu alacaklarına ilişkin takipler de durduruldu. Karar tarihinden itibaren borçlu şirket aleyhine yeni takip başlatılamayacak.

İTİRAZ HAKKI TANINDI

Geçici mühlet süresince şirketin finansal durumu, üç konkordato komiseri tarafından yakından izlenecek. Nesrin Beşe, Güzin Yetiş ve Havva Şüra Yaşargün, şirketin mali yapısını denetleyecek ve mahkemeye rapor sunacak.

Ayrıca, alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecek.

Mahkeme, konkordato sürecinde yaşanabilecek gelişmelere göre geçici mühletin uzatılabileceğini veya erken sonlandırılabileceğini belirtti. Bu nedenle duruşma günü henüz belirlenmedi.