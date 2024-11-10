Yüzüne kızgın yağ dökülmüştü kararını verdi! MasterChef Beyza yarışmaya...

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından olan MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda gündemi alt üst eden bir kaza yaşanmıştı.

Yarışmanın ana kadrosunda yer alan ve yaptığı tabaklarla sık sık takdir toplamayı başaran isimlerden olan Beyza Huri Aydın, programda kızgın yağın yüzüne sıçraması sonucunda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

Gündemde büyük bir yankı uyandıran kazanın ardından Beyza'nın sağlık durumu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

Hastanede süren 12 günlük tedavi sürecinin ardından yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümüne katılım sağlayan Beyza, stüdyoya geri döndüğü anlarla sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef'e devam edip etmeyeceği hakkındaki soruları da yanıtlayan Beyza yarışma hakkındaki kararı izleyicileri sevindiridi.

KARARINI AÇIKLADI!

9 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan bölüme katılım sağlayan Beyza, MasterChef ile ilgili aldığı kararı paylaştı.

Somer Şef'in devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Beyza devam edeceğini belirtti. Ailesine de danıştığını ifade eden genç yarışmacı Beyza Aydın, MasterChef’e devam etme kararı aldığını vurguladı.