Yüzünün tamamı kıllarla kaplı! Gören inanamıyor, sadece gözeleri gözüküyor... Dünya genelinde birçok ilginç hastalık bulunur bu hastalıklar arasında yer alan ve görenlerin hayret ettiği o hastalık vücudu kıllarla kaplıyor. İşte, vücudun tamamının kıllarla kaplayan o hastalık...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünya üzerindeki milyarlarca insan arasında çok az insanı etkileyen ilginç hastalıklar bulunur. Oldukça nadir görülseler de ilginç hastalıkları arasında yer alan ve tüm vücudu kıllarla kaplayan hastalık görenleri hayrete düşürüyor.

Duyduğunuzda bile şaşıracağınız bu durumların birçoğu için ise bırakın tedaviyi neden ortaya çıkma nedeni bile bulunamıyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alan bu hastalıkla mücadele eden hastaların yüzleri bile kılla kaplanıyor.

KILLARDAN SADECE GÖZLERİ GÖZÜKÜYOR

Kişinin yüzü de dahil olmak üzere vücudunun her yerinde kontrol edilemeyen kılların uzamasına neden olan kurt adam hastalığı görenleri de hayrete düşürüyor.

Doğuştan Hipertrikozis Lanuginosa (CHL) olarak bilinen bu durum, doğumdan itibaren mevcut olup, belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkar. Bu hastalık, avuç içleri ve ayak tabanları hariç vücudun her yerinde koyu renkli, ince ve yumuşak tüylerin büyümesine neden olur; bu yüzden halk arasında "kurt adam sendromu" olarak anılır.

Söz konusu hatalığa dünya üzerinde bin kişiden az kişiye sahip olduğu ve kesin bir tedavisi olmayan söz konusu hastalıkta vücutta çıkan kıllar çeşitli ilaçlarla ve düzennli temizleme yoluyla temizlenebilir.