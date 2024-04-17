Yüzünüze portakal suyu sürün, porselen gibi görünün...

Cildimiz yaşlandıkça gergin ve parlak görüntüsünü yitirebilir. Ancak iyi bir bakım, bunu sabit tutmaya yarar.
Yüzünüz canlı ve cam gibi görünsün istiyorsanız, c vitaminini es geçmemelisiniz.
Bunu doğal yollardan sağlamak isteyenlerin ise ilk seçeneği "portakal suyu" oluyor.
Portakal suyu, içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde cilt tonunu dengeleyebilir ve cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayabilir.
Pamuk yardımıyla yüzünüze süreceğiniz portakal suyu, birçok konuda faydalı oluyor.
İşte etkileri!
Portakal suyu, antioksidanlar bakımından zengin olduğundan cildi serbest radikallere karşı koruyabilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
Cilde portakal suyu sürmek, içerdiği doğal asitler sayesinde ciltteki lekelerin azalmasına yardımcı olabilir.
Portakal suyu, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ciltteki sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir.
Aynı zamanda sitrik asit açısından zengindir ve cilde doğal bir peeling etkisi yaratır.