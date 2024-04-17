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Yüzünüze portakal suyu sürün, porselen gibi görünün...

Yüzünüze portakal suyu sürün, porselen gibi görünün... Cildiniz genç ve parlak görünsün istiyorsanız, c vitamini ile desteklemelisiniz. Muhteşem bir kaynak olan portakal, bu konuda yardımcı olabilir. İşte yüze portakal suyu sürmenin faydaları!