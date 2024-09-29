Zam geldi, fiyatlar değişti! İşte zamlı sigara fiyatları 2024

Haber Merkezi
Son dönemde artan sigara fiyatları cep yakmaya devam ederken, bir sigara grubuna daha zam yapıldığı açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna 6 lira zam geldiğini duyurdu.
EN UCUZU 70 LİRA
KT&G, Esse ve Raison markaları adı altında ürettiği sigaralara 6 lira zam yapıldığını duyurdu.
Bu fiyat artışıyla birlikte firmanın en ucuz sigarası olan Raison T Black’in satış fiyatı 70 TL'ye yükseldi. Esse markası altında ise en uygun fiyatlı ürün 72 TL oldu.