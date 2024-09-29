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Zam geldi, fiyatlar değişti! İşte zamlı sigara fiyatları 2024

Zam geldi, fiyatlar değişti! İşte zamlı sigara fiyatları 2024 Son dönemde üst üste gelen zamların ardından, bir sigara grubu daha fiyatlarına zam yaptı. Raflardaki fiyatlar değişti. İşte güncel zamlı sigara fiyatları…