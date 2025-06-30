Zam günü açıklandı: Gözler o tarihte! Hesap akışında gözükecek...

Milyonarın gözü kulağı, maaş zamlarında...

Emekli vatandaşlar, alacakları temmuz zammını dört gözle bekliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının ardından en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

Böylece, emeklilerin zam beklentisi iyice arttı.

Zammın ödeneceği tarih ise netleşti.

İŞTE ZAM TARİHİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da enflasyon verisini açıklayacak.

Bu veri ile birlikte emekli ve memurların temmuz-aralık 2025'te alacakları 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak.

Düzenlemenin yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayınlanma süreçlerinin yaşanması ile maaşlara da yansıması beklenecek.