Zamanda yolculuk yaptılar! 2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına iniş yaptı

Haber Merkezi

Dün gece saatlerinde yaşanan bir uçuş bilim kurgu filmlerine taş çıkarttı. Adeta zamanda yolculuk yaşayan yüzlerce yolcu 1 Ocak 2025 tarihinde bindikleri uçaktan 31 Aralık 2024 tarihinde iniş yaptılar.

Bu şaşırtıcı olay Hong Kong ile Los Angeles arasında gerçekleştirilen uçuşta yaşandı.2025'te havalanan uçak zaman farkı nedeniyle 2024 yılına iniş yaptı.

Şehirler arasında yaşanan saat farkı nedeniyle uçakta bulunan çalışan ve yolcular iki kez yeni yıla girmiş oldu.

2025’TE BİNİP 2024’TE İNDİLER

CPA880 sayılı uçuş, Hong Kong'dan 1 Ocak 2025 saat 00.25'te kalkış yaptı. Uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak saat 20:55'de Los Angeles'a indi.

Ancak uçak 2025 yılında kalkış yapmasına rağmen indiğinde tarihler saat farkı nedeniyle takvimler 31 Aralık 2024 gösterdi.