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Zamlı asgari ücret 2024 Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatacak? İlk ödeme tarihi...

Zamlı asgari ücret 2024 Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatacak? İlk ödeme tarihi... Yüzde 49 zam gelen yeni asgari ücretin hangi maaşta geçerli olacağı milyonların araştırma konusu oldu. Asgari ücretli işçiler, "zamlı maaşlar ne zaman ödenecek" merak ediyor. İşte ilk ödeme tarihi...