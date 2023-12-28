Zamlı asgari ücret 2024 Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatacak? İlk ödeme tarihi...

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2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
7 milyona yakın asgari ücretli vatandaş, yeni asgari ücretin hangi ayda ödeneceğini merak ediyor.
Zamlı asgari ücret maaşları Ocak ayında mı yoksa Şubat'ta mı yatacak sorusu, arama motorlarına yöneltiliyor.
Maaş günü yaklaşanlar zamlı asgari ücret alıp almayacaklarını sorgularken ilk ödeme tarihi netleşti.
Peki zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek? Zamlı asgari maaşlar ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
Ödeme tarihi
İşçiler, 1 aylık çalışmalarının sonunda maaş alıyorlar. Buna göre zamlı asgari ücreti ocak ayında hak edecekler ve hakedişleri şubat ayında maaşa yansıyacak.
Çalışacağı ayın maaşını önden alanlar ise ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.