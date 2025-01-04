Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2025? İşte ödeme tarihleri…

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ocak zammı netleşti.

Son 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen zam oranları emeklilerin yüzünü güldürürken, şimdi gözler maaş ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi.

Emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu.

Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu ay yatar mı? İşte ödeme takvimi…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler için merakla beklenen 2025 ocak ayı maaş zammı açıklandı. Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği de netleşti.

Yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 17 Ocak’tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

Maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak. İşte detaylı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.