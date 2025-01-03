Zamlı memur maaşları 2025: Öğretmen, mühendis, doktor maaşları ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Milyonlarca memurun gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarındaydı.

Beklenen açıklama geldi ve 2025 yılında memurların alacağı maaş zam oranı kesinleşti.

TÜİK verilerine göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03, yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre memur maaşlarına yapılacak zam oranı hesaplandı. Peki, öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi kamu personellerinin zamlı maaşları ne kadar oldu?

MEMUR ZAMLARI NETLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında ilk 6 ay için yüzde 6 zam almıştı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklanmasının ardından memur maaşlarına yüzde 5,54 enflasyon farkı eklenmesi kararlaştırıldı.

Böylece memurların ocak zammı toplamda yüzde 11,54 oldu.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

İşte 2025 zamlı memur maaşları:

Kaynak: AA