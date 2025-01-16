Zamlı servis ücretleri 2025: En düşük okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Yağmur Dinç
İstanbul'da servis ücretlerine zam geldi.
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'daki toplu taşıma araçları ve servis ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmasına karar verildi.
Servis kullanan öğrencilerin velileri, yeni ücretleri araştırmaya koyuldu.
Peki; zamlı servis ücreti ne kadar oldu? İşte en düşük okul servis ücreti...
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025
Okul servis ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zamla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde güncellendi:
0-1 kilometre arası mesafe ücreti: 1931,40 liradan 2 bin 605 liraya yükseldi.
Personel servis ücretleri: 1004 liradan 1355 liraya çıktı.
Yeni tarifenin 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.