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Zamlı servis ücretleri 2025: En düşük okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı servis ücretleri 2025: En düşük okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Okula servisle gidip gelen öğrenciler için yeni dönem tarifesi merak konusu oldu. Toplu taşımaya gelen zammın akabinde, "2024-2025 okul servisi ücretleri" başta İstanbul ve Ankara için araştırılıyor. İşte güncel tarife...