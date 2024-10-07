Zayıflamak isteyen A101'e koşsun! Bu hafta koşu bandı geliyor; işte fiyatı... Türkiye'nin uygun fiyatlı market zinciri A101, spor salonunu ayağınıza getirdi. 10 Ekim tarihli indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'e uzaktan kumandalı koşu ve yürüyüş bandı geliyor. İşte A101 10 Ekim indirim kataloğu...

Haber Merkezi

Türkiye’nin en popüler market zincirlerinden biri olan A101, 10 Ekim tarihli indirim kataloğu ile büyük fırsatlar sunuyor.

Bu hafta A101, spor tutkunları için evde spor yapmayı kolaylaştıran uzaktan kumandalı koşu ve yürüyüş bandını raflarına getiriyor.

Ancak sürprizler bununla sınırlı değil! Motorcuların yüzünü güldüren fiyata 125 CC benzinli motosiklet geliyor.

Televizyon, beyaz eşya, elektronik ev aletleri, oda takımları, halılar ve oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesi de raflarda yerini alacak.

Kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler en yakın A101 mağazasına koşacak.

İşte A101 10 Ekim indirim kataloğu…