Zayıflamak isteyen ŞOK’a gelsin! Ucuza pilates aletleri geliyor: ŞOK 23 Ekim Aktüel Katalog

Haber Merkezi

ŞOK Market, 23 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu kampanya, spor ve ev ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesini içeriyor.

Uygun fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında rahat panduflar, dambıllar ve çeşitli egzersiz ekipmanları bulunuyor.

Katalogda kadın pijama takımları, sıcak su torbası, egzersiz minderi ve pilates ekipmanları gibi ürünler de yer alıyor. Ayrıca mutfak ve banyo gereçleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

ŞOK, bu kampanya ile hem ev hem de spor ihtiyaçlarınıza yönelik cazip fırsatlar sunacak.

İşte ŞOK 23 Ekim indirim kataloğu…