Zeka bulmacası: Bu dalıştaki 5 hatayı fark edin, Sherlock becerilerinizi geliştirin...

Zeka oyunları, eğlenceyi zihinsel uyarımla birleştirmenin harika bir yoludur. Bilmece çözmekten kodları çözmeye, mantık bulmacalarında gezinmeye ve gizli nesneleri bulmaya kadar çeşitli şekil ve boyutlarda gelirler.
Popüler zeka oyunlarından biri de "hatayı tespit etme" mücadelesidir. Bu mücadelelerde karşınıza ilk bakışta sıradan görünebilecek bir görüntü çıkıyor.
Göreviniz resimdeki hataları en kısa sürede bulmaktır.
Zeka oyunları, monoton rutininizden kurtulmanın ve sizi eğlendirirken beyninizi geliştiren aktivitelere kendinizi kaptırmanın harika bir yolu olabilir.
Herhangi bir hata buldunuz mu?
Görüntüyü zihinsel olarak çevirmeyi veya belirli bölümleri yakınlaştırmayı deneyin. Bazen yeni bir bakış gizli hatayı ortaya çıkarabilir.
Tasvir edilen ortamda bulunamayacak nesneleri ve durumları düşünün.
Gerçek dünyaya dair anlayışınızdan yararlanın. Görüntüdeki herhangi bir şey fizik veya mantık yasalarını ihlal ediyor mu?
Bulanları tebrik ederiz, işte çözümü:
Yanan bir mum
Örümcek ağı
Bir gül
Bir fare
Kaplumbağadan dikdörtgen kabarcıklar