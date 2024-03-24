Zeka ölçer: 7 saniye içinde ormandaki adamı bulan, deha sayılıyor İllüzyon testlerinin en ilginç örneklerinden biriyle karşı karşıyayız! Resimdeki ormanda bir adam gizleniyor. Bu adamı bulmak için 7 saniyeniz var. Zamanınız başlıyor…

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Optik illüzyonlar, gözlerimizi ve beynimizi şaşırtan gerçeküstü algı oyunlarıdır.

Siyah ve beyaz tonların hakim olduğu bir resimde, tam da doğanın içinde bir orman sahnesi canlanıyor. Bu manzara içinde odun kütükleri ve bir balta dikkat çekiyor.

Ancak, asıl merak uyandıran kısım, bu görüntüde ustaca gizlenmiş olan bir adam.

Görsel bir bulmaca gibi sunulan bu resimde, oduncuyu bulmaya çalışırken gözlerimizin ve zihnimizin nasıl kolaylıkla aldatılabileceğini görüyoruz.

Şimdi resme odaklanın, gizli adamı 7 saniyede bulun!

Resmin her köşesine dikkatlice göz gezdirdiniz, detayları incelediniz ve görsel ipuçlarını aradınız.

Ama hala oduncuyu bulamadınız mı? Endişelenmeyin, çünkü bir ipucu var!

Oduncuyu bulmak için, resme dikkatlice bakmalı ve görsel ipuçlarını fark etmelisiniz.

Ayrıca, oduncunun tespit edilmesi için resmi 90 derece sağa döndürmek gerekebilir.

Bu dönüşümle, oduncunun ağaçta daha net bir şekilde belirginleştiğini göreceksiniz.

Eğer hala bulamadıysanız, aşağıdaki cevaba göz atın: