Zeka Sorusu: Bu matematik testini sadece dahiler 7 saniyede çözebiliyor
Haber Merkezi

Matematik bulmacaları, okuyucuların eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test etmek için mükemmel bir yol sunuyor.

Bu zorlu beyin jimnastikleri, zihinsel yeteneklerinizi geliştirmenin yanı sıra konsantrasyonunuzu artırma potansiyeline de sahip.

Zeka gerektiren bu meydan okumalar, yalnızca eğlenceli vakit geçirmekle kalmayıp, aynı zamanda beyin sağlığınıza da katkıda bulunuyor.

Peki, zekanıza güveniyor musunuz? İşte beyin yakan bir matematik sorusu:

Bu resimde soru işareti olan yere hangi sayı gelmeli?

Bu bulmacada şunu görüyoruz:

Nar = 7

Muz = 5 + Nar

Muz = 12

Nar = 1 + Üzüm

Üzüm = 6

Son adım

Muz + Nar + Üzüm

12 + 7 + 6 = 25

Cevabı belirtilen süre içinde bulan kullanıcıları tebrik ederiz.

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Kübra Kireççi
Editor