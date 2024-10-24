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Zeka Sorusu: Bu matematik testini sadece dahiler 7 saniyede çözebiliyor

Zeka Sorusu: Bu matematik testini sadece dahiler 7 saniyede çözebiliyor Matematik severler için hazırlanan bu zeka testini sadece dahiler çözebiliyor. Peki, ne kadar zekisiniz? Cevabı bulmak için 7 saniyeniz var…