Zeka Sorusu: Kim daha güvenli? Sadece yüksek IQ’lular çözebiliyor… Yüksek IQ'nuzu ve keskin mantıksal akıl yürütme becerilerinizi test etmeye hazır mısınız? Bu beyin bulmacası en parlak zihinleri bile zorlamak için tasarlanmıştır. Peki hangi adam daha güvenli?

Haber Merkezi

Beyin jimnastiği oyunları, sadece eğlenceli zaman geçirmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihninizi keskin tutmanın harika bir yoludur.

Zeka oyunlarına her yerde rastlayabilirsiniz: kitaplarda, dergilerde, internette ve mobil uygulamalarda. Hatta online olarak başkalarıyla yarışabileceğiniz oyunlar bile mevcut.

Şimdi, sizi düşündürecek ve mantık yeteneklerinizi sınayacak bir zeka sorusuyla karşınızdayız.

Aşağıdaki bulmacada, herkesin bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir senaryoda, kimin daha güvende olacağını tahmin edebilir misiniz?

Resimde, etraflarındaki tehlikelerin farkında olmayan dört kişi yer alıyor.

Kişi 1, yaklaşan bir araçla yolun karşısına geçmek üzeredir.

Kişi 2, düşme ihtimali olan bir dalın altında duruyor.

Kişi 3 küreğe doğru yürüyor.

Kişi 4, gevşek görünen bir rögar kapağına basmak üzere.

17 saniye içinde hangisinin güvende olduğunu bulabilir misiniz?

Süreniz azalıyor… Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik:

Bu görüntüdeki en güvenli kişi aslında arabanın içindeki adamdır. Ancak durumu 1'den 4'e kadar numaralandırılmış kişilere odaklanarak analiz ederseniz ve arabanın park halinde olduğunu düşünürseniz, 1 numaralı kişinin aralarında en güvenli kişi olduğu sonucuna varabilirsiniz.