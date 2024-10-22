Zeka Testi: Resimdeki hatayı 8 saniyede bulan çıkmadı!

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Zihninizi zorlayacak eğlenceli bir beyin egzersizine ne dersiniz?

Beyin jimnastiği, yaratıcılıkla çözebileceğiniz bulmacalar sunar ve sizi sadece matematiksel denklemlerle sınırlamaz.

Zihinsel hızınızı artırırken kısa süreli hafızanızı da güçlendiren bu egzersizler, beyin hücreleriniz arasındaki bağlantıları geliştirir.

Bugünün zeka testi, karda köpeğiyle yürüyen bir genci konu alıyor. Ancak dikkat edin, resimde bir hata var!

Peki, 8 saniye içinde bu hatayı bulabilecek misiniz?

Bulamadıysanız üzülmeyin! İşte cevabı:

Resimdeki köpek 4 ayağından pati izi bırakması gerekirken yalnızca 2 ayağından pati izi bırakıyor.