Zeka testi: Soru işaretini sadece akıllı insanlar değiştirebiliyor Bu piramitteki soru işaretinin yerine hangi sayının gelmesi gerektiğini söyleyebilir misiniz ve saat sıfıra gelmeden boşluğu doldurabilir misiniz?

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Eksik sayıları bulma bulmacaları, öğrencilere ve her yaştan bireye çok yönlü bir fayda sunar; bilişsel işlevleri teşvik eden ve problem çözme yeteneklerini geliştiren zihinsel jimnastik görevi görür.

Bu bulmacalar beyni, matematik ve mantıkta kritik bir beceri olan örüntü tanıma becerisiyle meşgul eder. Şimdi aşağıdaki matematik bulmacasını çözelim!

İşte matematiksel becerinizi ve hızlı düşünme yeteneğinizi ölçen nihai bir test.

Önünüzde heyecan verici bir zorluk var: önemli bir rakamın eksik olduğu ve soru işaretiyle temsil edilen bir sayı bulmacası piramidi.

Bu piramitteki soru işaretinin yerine hangi sayının gelmesi gerektiğini söyleyebilir misiniz?

Zamanınız daralıyor...

3...

2...

1... Ve süreniz bitti!

Çözümü aşağıda sunduk:

Piramitteki sayıları bir dizi olarak düşünün: 2, 3, 4, 8, 11, 20, 30, ? , 80, 132.

İki ardışık sayı ekleyin ve ardından toplamı aşağıda gösterildiği gibi +1 ve -1 ile değiştirin.

=> 2 + 3 – 1 = 4

=> 3 + 4 + 1 = 8

=> 4 + 8 – 1 = 11

=> 8 + 11 + 1 = 20

=> 11 + 20 – 1 = 30

=> 20 + 30 + 1 = 51