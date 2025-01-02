Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını gideriyor.

Sitede yer alan ve cevabı birçok kişi tarafından araştırılan bir soruyu sizler için seçtik.

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

"Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?" sorusunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Zekat senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir.

Bunun için belli bir kameri ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.