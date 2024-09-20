Zeki Demirkubuz'dan "Ne Sebebi Olacak Çekim Hatası" Cevabı Almayacağınız 15 Sanatsal Film! Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, X hesabında bir hayranının sorusuna verdiği açık cevapla yine dikkatleri üzerine çekti. Demirkubuz’un, "Ne sebebi olacak çekim hatası" yanıtının ardından sizler için çekim hatası olmayan 15 sanatsal filmi derledik.

Haber Merkezi

Zeki Demirkubuz yine yapacağını yaptı! Usta yönetmen, Twitter'da bir hayranının sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Filmindeki bir sahnede karakterin saçının farklı çekimlerde değişmesinin sebebini soran takipçisine, Demirkubuz saklamadan, dobra dobra "Ne sebebi olacak çekim hatası" dedi.

Bu cevap bize ne mi anlatıyor? Aslında en büyük yönetmenlerin bile bazen ufak tefek hatalar yapabileceğini. Hatta belki de bu hataların, filmleri daha insani ve gerçekçi kıldığını...

Ama gelin görün ki, bazı filmler var ki her karesinde müthiş bir özen ve dikkat göze çarpıyor. Sanki yönetmen "Hata mı? O da ne?" dercesine her detayı en ince ayrıntısına kadar planlamış.

İşte size, muhtemelen Zeki Demirkubuz'dan "çekim hatası" cevabı alamayacağınız, her karesi özenle düşünülmüş 15 sanatsal film:

Whisky

Zeki Demirkubuz'un "Ben bu yaşlarda bu filmi ben çekseydim intihar ederdim" dediği film. Demirkubuz'un bu yaşlar dediği 20'li yaşlar. Her karesi özenle işlenmiş, diyalogları ve karakterleri derinlikli bir başyapıt.

Aden

Barış Atay'ın yönetmenliğini yaptığı, gerilimli ve mistik bir anlatıya sahip film. Sinematografisi olağanüstü olan bu filmin kamera arkası görüntüleri bile büyük bir emeğin ürünü olduğunu gösteriyor.

Slow West

2015 yapımı Sundance Film Festivali Büyük Jüri Ödüllü bu film, aşık olduğu kadına ulaşmak için Batı Amerika'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkan 16 yaşında İskoç bir gencin macerasını konu alıyor. Her sahnesi ince ince düşünülmüş.

Back to Burgundy

Burgonya'nın üzüm bağları arasında geçen bu bağımsız Fransız filmi, içten ve samimi bir senaryoya sahip. Bolca üzüm bağı manzarası ve kardeşler arasındaki ilişkiyi ilginç bir şekilde tasvir eden sahneleriyle dikkat çekiyor.

I am not Madame Bovary

Çinli bir kadının hikayesini anlatan bu film, muhteşem renkleri ve tabloya ince bir işçilikle boyanmış gibi duran görüntüleriyle öne çıkıyor. Yuvarlak ve dikdörtgen olarak perdelenmiş kadrajlara sahip olması, filmi görsel bir şölene dönüştürüyor.

Nomadland

En İyi Film kategorisi dahil toplam altı dalda Oscar adayı olan bu film, muhteşem anlatımı ve sinematografik görselleriyle dikkat çekiyor. Ekonomik çöküşten etkilenerek karavanla modern göçebe olarak yola koyulan bir bireyin hikayesini anlatan film, her sahnesiyle düşünülmüş bir başyapıt.

Mayak

Ermeni kadın yönetmen Maria Saakyan'ın 2006 yapımı bu filmi, Moskova'dan köyüne dönmek isteyen genç bir kadının yaşadığı coğrafyanın zorlukları ile mücadelesini ele alıyor. Tarkovski'den izler taşıyan bu başyapıt, her karesinde yönetmenin titiz çalışmasını gösteriyor.

Au Revoir, Les Enfants

Louis Malle'nin 1987 yapımı bu filmi, çocukların gözünden savaşı, ayrımcılığı, kovuşturmayı, sefâleti, sefahati ve savaş psikolojisini irdeleyen güzel bir başyapıt. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü kazanan film, her detayıyla düşünülmüş bir eser.

Marketa Lazarová

1967 yapımı yönetmen František Vláčil'nin bu filmi, Orta Çağ Bohemya'sında hipnotik bir ritimle çekilmiş ve kurgulanmış. Hristiyanlık ve Paganizm arasındaki çatışmayı anlatan film, her sahnesiyle izleyiciyi o döneme götürüyor.

Blue Valentine

Boşanmanın eşiğine gelen evli bir çiftin bozulan evliliklerini ve ilişkilerini gözden geçirmelerini ele alan 2010 yapımı bu film, Ryan Gosling'in müthiş oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Her sahnesinde yönetmenin titiz çalışması hissediliyor.

Vozvrashchenie (Dönüş)

Andrey Zvyagintsev'in yönettiği bu mistik anlatıma sahip film, iki çocuğun, 12 yıl sonra eve aniden dönen babalarıyla yolculuğunu anlatıyor. Her karesinde derin anlamlar barındıran film, görsel bir şölen sunuyor.

Hudutların Kanunu

1967 yapımı Lütfi Ömer Akad'ın bu filmi, Yılmaz Güney ile birlikte yazılmış senaryosuyla dikkat çekiyor. Suriye sınırındaki bir kaçakçılık hikayesini anlatan film, her sahnesiyle o dönemin atmosferini yansıtıyor.

Tokyo Twilight

Yasujirō Ozu'nun en iyi filmlerinden biri olan bu siyah-beyaz başyapıt, parçalanmış bir aile hayatının ince nüanslarını ve bir çağın kasvetli düşüşünü anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'yı anlatan film, her karesinde melodram estetiğini mükemmel işliyor.

The Danish Girl

Gerçek hayattan uyarlanan bu film, karısının sanatına model olurken kendi benliğini keşfeden bir adamın hikayesini anlatıyor. Tarihte bilinen ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Lili Elbe'nin hayatını konu alan film, her sahnesiyle düşünülmüş ve özenle çekilmiş.

La La Land

Modern çağın en iyi müzikal filmlerinden biri olan ve 7 dalda Oscar almış bu 2016 yapımı film, sinematografisi, oyunculuk performansları, kostümleri, diyalogları, müzikleri ve olay örgüsüyle mükemmel bir başyapıt. Akademi ödülleri tarihine geçen film, her karesinde yönetmenin titiz çalışmasını gösteriyor.