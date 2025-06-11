Zihin Yakan Görsel: 5 Saniyede Kediyi Gören, Einstein’la Yarışıyor!

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Zihinsel becerilerinizi test etmek ister misiniz?

Bugünün zorlu görsel bulmacasında, kuru bir çalılık alana ustalıkla gizlenmiş bir kedi sizi bekliyor.

Bu görsel, gözlem gücünüzü, dikkat sürenizi ve analitik düşünme becerilerinizi aynı anda test ediyor.

Doğru cevabı bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

Yukarıda yer alan görsel bulmaca, çöl benzeri kuru bir çalılık alanda zekice gizlenmiş bir kediyi bulmanızı istiyor.

İlk bakışta sıradan bir kurak arazi gibi görünen bu görsel, aslında çok daha fazlasını barındırıyor.

Kahverengi ve grimsi tonlardaki bitki örtüsünün arasında, gözden kolayca kaçabilecek şekilde saklanmış bir kedi var. Kediyi bulmak için ise 5 saniyeniz var.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: