Ziraat Bankası hesabı olan yaşadı: 5.000 TL verilecek

Haber Merkezi

Ziraat Bankası, Aralık ayında müşterilerine büyük bir kampanya sunarak kazandırmaya devam ediyor.

12 Kasım 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Ziraat Mobil uygulamasını kullanarak Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvurusu onaylanan müşteriler, bu özel kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile Bankkart üye işyerlerinde Bankkart POS cihazlarından yapılan tek seferdeki her 2.500 TL ve üzeri alışveriş için 500 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Toplamda 5.000 TL Bankkart Lira kazanma şansı sunan bu kampanya, yılın son günlerine ekonomik bir rahatlık getirecek.

KAMPANYA KOŞULLARI

12 Kasım 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak için Ziraat Mobil üzerinden Ziraat Süper Şube müşterisi olmak yeterli.

Kampanya süresince, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapacağınız her 2.500 TL ve üzeri tek seferlik alışverişte 500 TL, toplam 5.000 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

KAMPANYA KOŞULLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ