Ziraat Bankası Şubat 2025'te zamlı promosyon ödüyor; Hesabını açan alıyor...

Yağmur Uçar
Bankaların, emekliler için promosyon yarışı devam ediyor.
Maaşını o bankaya taşıyan emekli vatandaşlar, vaat edilen promosyon ödemesini alıyor.
Ziraat Bankası da zamlı promosyon ücreti ile dikkat çekti.
Maaşını Ziraat'e taşıyanlar için Şubat 2025 promosyonu merak edildi.
12 BİN TL PROMOSYON
Bankadan yapılan açıklamada, "SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır." denildi.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankacı aracılığı ile alan vatandaşların, promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca buradan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.