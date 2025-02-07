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Ziraat Bankası Şubat 2025'te zamlı promosyon ödüyor; Hesabını açan alıyor...

Ziraat Bankası Şubat 2025'te zamlı promosyon ödüyor; Hesabını açan alıyor... Ziraat Bankası, şubat ayında emeklilere ödenecek olan promosyon ücreti ile yüzleri güldürdü. Emekliler, 12 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyor.