Ziraat Katılım hesabı olan yaşadı; 1.750 TL verilecek...

Yağmur Uçar

Ziraat Katılım, 2025 yılında müşterilerine özel bir kampanya sunarak kazandırmaya devam ediyor.

Banka, yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerine ekstra avantajlar sunmak amacıyla dikkat çeken bir kampanya hayata geçirdi.

“Görüntülü Görüşme ile Müşterimiz Olun” sloganıyla başlatılan kampanyada, yeni müşterilere 1.750 TL’ye varan Bankkart Lira hediye ediliyor.

Ayrıca, 1.000 TL ile 10.000 TL arasındaki harcamalar için ekstra %10 Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Ziraat Katılım’ın görüntülü görüşme hattı üzerinden müşteri olabilir ve kredi kartı başvurusunda bulunabilir.

30 Haziran 2025'e kadar Ziraat Katılım'a katılanlar, hediye para ödemesinden faydalanabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyaya, iptal kaydı bulunan tesisat numaraları ile katılım sağlanamaz.

Her müşteri en fazla 1.750 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Kuyumcu sektörü hariç, tüm banka POS’larından yapılan işlemler kampanyaya dâhil olacaktır. Ayrıca, e-ticaret işlemleri de kampanya kapsamındadır.

İade ve iptal işlemleri kampanya dışındadır.

Kampanyaya hak kazanan kartların Bankkart Lira yükleme tarihinde açık statüde olması gerekmektedir.

Bir müşteri yalnızca bir kez kampanyadan faydalanabilir.

Kazanılan Bankkart Lira tutarları, ilk kullanım sonrası kesilecek ekstreden sonra yüklenecektir.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.