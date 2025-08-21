Ziraat Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda toplam 90 takım yer alacak. Nesine 2. Lig’den 28, Nesine 3. Lig’den 46 ve Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) 16 ekip kupada mücadele etme hakkı kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak.
Bu takımlardan 139'u profesyonel, 16'sı ise amatör takım olacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih..
Kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi 21 Ağustos Perşembe (bugün) günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.