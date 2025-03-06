Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile birlikte çeyrek final maçlarının tarihleri gündeme geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşaması müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasıyla birlikte gözler maç programına çevrildi.
Futbolseverler takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte çeyrek final eşleşmeleri;
Trabzonspor - Bodrumspor
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe