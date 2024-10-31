Ziraat Türkiye Kupası kuraları: Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Futbolseverlerin Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun bitmesinin ardından 4. eleme turu kura çekimlerini büyük bir heyecanla beklemeye başladılar.
Takımlar arasında kıyasıya rekabet sürerken 4. eleme turunda yapılacak eşleşmeler merakla bekleniyor.
Bu kıyasıya mücadelede bir üst tura adını yazdırmayı başaran takımların taraftarları kura çekim tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.