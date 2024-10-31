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Ziraat Türkiye Kupası kuraları: Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası kuraları: Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi geride kalmasının ardından gözler bir üst turun kura çekimine çevrildi. 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakalarının geride kalmasının ardından gündem olan 4. tur kuralarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?