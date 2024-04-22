Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç programı... Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Peki, yarın final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç programı...

ensonhaber.com

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ün yarı finalde mücadele edeceği Türkiye Kupası maçları bu hafta oynanacak.

Futbolseverler Türkiye Kupası yarı final maç takvimini araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere yarı finalde Beşiktaş ile Ankaragücü, Trabzonspor ile de Fatih Karagümrük eşleşti.

Çift maç üzerinden oynanacak Türkiye Kupası yarı final turunun maç programı belli oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı...

23 Nisan Salı

20:30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

24 Nisan Çarşamba

20:30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre bu maçların rövanşları ise 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.