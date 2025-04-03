Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı bugün oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçı ile sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final etabının sonuna gelinirken gözler yarı final maç programına çevrildi.

Futbolseverler takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak olan yarı final maçları 22,23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.