Ziyan değil ikram olsun! Bu yöntemle zeytine doyamayacaksınız... Bozulmaya yüz tutan ve yumuşamış zeytinleriniz çöpe gitmesin! Bu yöntem sayesinde lezzetine lezzet katacak, sofralarınıza yeniden koyacaksınız.

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Zeytinler, içerdikleri yağlar nedeniyle oksidasyona duyarlıdır. Hava ile temas etmeleri, zeytinlerin yağlarının zamanla bozulmasına yol açar.

Sizinde buzdolabınızda yumuşamış ve bozulmaya başlayan zeytinleriniz var ise, kolları sıvayın.

Zeytinleri değerlendireceğiniz bu yöntem sayesinde misafirlerinize lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Siyah veya yeşil zeytinler (çekirdekli veya çekirdeksiz) - 2 su bardağı

Zeytinyağı - 1/4 su bardağı (isteğe bağlı olarak daha fazla ekleyebilirsiniz)

Limon suyu - 1 tatlı kaşığı

Sarımsak - 2 diş (isteğe bağlı)

Tuz - 1/2 çay kaşığı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Tercih ettiğiniz zeytin çeşidini seçin (siyah veya yeşil) ve iyice yıkayın. Zeytinlerin tuzlu su içinde saklanmışlarsa, üzerindeki tuzları temizlemek için birkaç kez durulayın.

Temizlenmiş zeytinleri bir blendera ekleyin. Eğer sarımsak kullanacaksanız, soyun ve dilimleyerek zeytinlere ekleyin.

Zeytinlere zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyin. Bu malzemelerin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk etapta az miktar ekleyin, ardından damak zevkinize göre tadını kontrol edip gerekirse daha ekleyebilirsiniz.

Malzemeleri püre haline getirin. İhtiyaç halinde ara sıra karışımı spatula ile kenarlardan alarak homojen bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız zeytin ezmesini bir kaba alın, üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve isteğe bağlı olarak süsleme yapabilirsiniz.

Zeytin ezmesini ekmeğin üzerine sürerek veya mezelerle birlikte servis edebilirsiniz.