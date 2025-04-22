ZTK YARI FİNAL! Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor ve Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen müsabakanın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final maçını kazanan taraf Konyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon oynanan maçların birini Göztepe kazanırken diğer maç berabere bitti.

Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman?

Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.