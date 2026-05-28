Bilim dünyası açıkladı, “Kıyamet balığı” gerçekten depremi mi haber veriyor

Okyanusların karanlık derinliklerinde yaşayan ve nadiren insan gözüyle görülebilen devasa deniz canlıları, her kıyıya vurduğunda arkalarında büyük bir panik dalgası bırakıyor.

Bu canlıların en gizemlisi ise, Japon inançlarında 17. yüzyıldan beri büyük depremlerin ve yıkıcı tsunamilerin habercisi olarak kabul edilen, halk arasında "Kıyamet Günü Balığı" olarak bilinen dev kürek balığı.

2011 yılındaki felaketten önce onlarcasının karaya vurmasıyla güçlenen bu inanç, geçtiğimiz dönemde Ağustos 2024 ve Şubat 2025'te peş peşe yaşanan yeni kıyıya vurma vakalarıyla yeniden dünya gündemine oturdu.

Peki, yılan şeklindeki gövdesiyle sekiz metre uzunluğa kadar ulaşabilen bu gizemli canlının sismik hareketleri önceden tahmin ettiği iddiası bilimsel bir gerçek mi, yoksa sadece yüzyıllık bir efsane mi?



Tamamen batıl inanç

Yüzyıllardır süregelen bu büyük gizemi aydınlatmak için kolları sıvayan araştırmacılar, 2019 yılında kapsamlı bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Depremler ile bu dev deniz canlılarının karaya vurma vakalarını inceleyen uzmanlar, iki olay arasında doğrudan hiçbir bağlantı olduğuna dair kanıt bulamadı.

Bilim insanları, insanların bu iki durum arasında kurduğu ilişkiyi tamamen hayali bir bağ olarak nitelendirdi.

Ekolojik sismoloji alanında eski bir uzman olan ve kar amacı gütmeyen e-PISCO kuruluşunun direktörlüğünü yürüten Kiyoshi Wadatsumi, konunun biyolojik ve jeolojik arka planına dair önemli bir ayrıntıya dikkat çekmişti.

Wadatsumi, deniz tabanının hemen yakınında yaşamlarını sürdüren derin deniz balıklarının, aktif fay hatlarındaki jeolojik hareketlere, deniz yüzeyine yakın yaşayan diğer canlılara kıyasla çok daha hassas olduğunu belirtmişti.

Ancak tecrübeli uzman, bu hassasiyete rağmen, balıkçı ağlarına takılan veya plajlarda karaya vurmuş halde bulunan derin deniz balıklarının depremlerle doğrudan hiçbir ilişkisinin görünmediğini net bir dille ifade etmişti. yani balıkların kıyıya vurması, sanılanın aksine yaklaşan bir depremin sismik habercisi değildi.

Dünyanın dört bir yanında yaşıyorlar

Florida Müzesi'nden elde edilen verilere göre, bu devasa ve yılan benzeri gövdeye sahip canlılar sanıldığı kadar kısıtlı bir bölgede yaşamıyor. Kürek balıkları; Atlantik, Akdeniz, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu dahil olmak üzere dünya okyanuslarının çok büyük bir bölümünde varlık gösteriyor.

Doğal yaşam alanları nedeniyle bu canlılara rastlama ihtimali oldukça düşük olsa da, uzmanlar bir deniz tatilinde bu sıra dışı canlıyla karşılaşma ihtimalinin "astronomik" derecede düşük de olsa her zaman bir ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor.