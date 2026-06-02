Bilim insanları uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağını buldu

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, galaksinin derinliklerinden gelen kafa karıştırıcı radyo dalgalarını çözebilecek kozmik bir nesne keşfetti

Bilim insanları, "LPT" olarak adlandırılan bu yavaş ritimli gizemli uzay sinyallerinden birinin izini doğrudan manyetik bir yıldız sistemine kadar sürdü.

Gelişmiş teleskoplar yardımıyla incelenen ASKAP J1745-5051 isimli bu yeni sistem, geçmişte gözlemlenen birçok gizemli ipucunu ilk kez tek bir yapıda bir araya getiriyor.

Uzmanlar, bu keşfin galaksideki diğer tanımlanamayan periyodik sinyalleri anlamak için adeta bir Rosetta Taşı görevi göreceğini belirtiyor.

EŞİNİ YUTAN BEYAZ CÜCE SİNYAL YAYIYOR

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışmaya göre sistem, güçlü bir manyetik alana sahip olan ve yanındaki kırmızı cüce yıldızdan aktif olarak madde çeken bir beyaz cüceden oluşuyor.

İki yıldızın çarpışan manyetik alanları ve yer çekimsel madde aktarımı, uzaya her 81 dakikada bir periyodik radyo ve X-ışını sinyalleri yayılmasına neden oluyor.

Dünya'nın en hassas cihazlarından biri olan ASKAP radyo teleskobunun yanı sıra NASA'nın Swift gözlemevi ve Einstein Probe teleskopları da bu tarihi keşifte etkin rol oynadı.

Dünya'dan yaklaşık 1.300 ila 30 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin edilen bu kaotik yapı, uzaydaki yeni kozmik olaylar sınıfını aydınlatmaya başladı.