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AK Parti, seçim pankartları için mesaiye başladı

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için seçim çalışmaları devam ederken, AK Parti 81 kentte Binali Yıldırım pankartlarının hazırlanması için talimat verdi.

DHA | 12.06.2019 - 13:05..
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AK Parti, seçim pankartları için mesaiye başladı

AK Parti, 23 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım'ın seçimlerin kazananı olması için elinden geleni yapan AK Parti, 81 ildeki teşkilatına özel talimat verdi.

Buna göre; 81 ilde Binali Yıldırım pankartları asılacak.

Böylece tüm şehirlerde CHP'ye karşı adeta gövde gösterisi yapılacak.

İZMİR'E ÖZEL İLGİ

Çalışmalarda İzmir'e ayrı bir önem verildi.

Bunun en önemli nedeni Binali Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası ve  ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 megalight (büyük ebatlı aydıtlatmalı reklam panosu), 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu 'Yanındayız her zaman' ve 'İstanbul'un sana ihtiyacı var' yazılı pankartlar ve afişler asıldı.

Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarını arayacaklarının bilgisi de verildi.

AK Parti, seçim pankartları için mesaiye başladı

AK Parti, seçim pankartları için mesaiye başladı

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