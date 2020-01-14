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Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Trabzon'da yaklaşık bin kişi giydikleri kostümlerle 7. kez düzenlenen Kalandar etkinliğine katıldı. Koncoloz, dede, ormancı, çılgın aşık ve doktor kostümlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA | 14.01.2020 - 00:44..
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak Kalandar için Trabzon’un Maçka ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Maçka ilçesi Yazlık Mahallesi'nde 7'ncisi düzenlenen geleneksel Livera Kalandar Festivali'ne yaklaşık bin kişi katıldı.

Mahalle meydanında yanan ateş etrafında kemençe, tulum ve davul eşliğinde horon oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

GELENEĞE ÖZGÜ KOSTÜMLER GİYİLDİ

Kalandar geleneğine özgü evlere huzursuzluk veren koncoloz, dede, ormancı, oduncu, çılgın aşık ve doktor kılığına bürünen mahalle sakinleri tiyatro gösterisi yaparak, torba atma geleneğini canlandırdı. Gece boyu süren etkinlikte en çok ilgiyi Kalandar'a özgü kıyafetleri giyenler gördü.

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

"GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Koncoloz kıyafetini giyen Abdullah Günaydın, koncolozun evlere huzursuzluk veren bir yaratık olduğunu belirterek, "Bize eskilerden kalma bir anı. Benim giyindiğim kostüm kötülükleri simgeleyen, yani evlere huzursuzluk veren bir yaratık ismi. Denizden çıkar ve Kalandar günü akşam saatlerinde dışarı çıkarak herkesi korkutarak eve gitmesini sağlar. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ben 4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum. Eskiden bu şenlik havasında kutlanmıyordu ama devletimizin verdiği destekle beraber her yıl düzenlenmeye başladı. Çok güzel bir etkinlik oluyor" dedi.

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

"DEDELERİMİZDEN, NİNELERİMİZDEN YADİGAR"

Etkinlikte en çok ilgi gören kıyafetlerinden birini giyen Harun Karagöz de, "Bu etkinlik bize dedelerimizden, ninelerimizden yadigar. Biz de bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"ESKİYİ HATIRLATIYORLAR"

Etkinliğe katılan İrem Can, her yerde bir horonun ve eğlence havasının olduğunu belirterek, "Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar, onun için güzel bir etkinlik" dedi.

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

"KÜLTÜRLERİN YAŞATILMASI AÇISINDAN ÇOK GÜZEL"

Otostop ile Türkiye turu yapan Senay Güngör ise, "Gittiğim yerlerin özellikle köylerini geziyorum. Üniversiteyi Trabzon’da okumuştum. Geçen sene katılamamıştım. Dün Kars’taydım, bugün otostopla Trabzon’a geldim. Çok güzel ve eğlenceli bir festival. Kültürlerin yaşatılması açısından çok güzel" şeklinde konuştu.

"YARIN YENİR BİR YILA GİRİYORUZ"

Ağasar kıyafeti ile festivale katılan Kübra Taşkıran, "Böyle bir etkinlikle kültürün yaşatılması çok güzel. Diğer takvime göre yarın yeni bir yıla giriyoruz" diye konuştu.

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

Bine yakın vatandaş Kalandar gününü kutladı

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