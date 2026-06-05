Bingöl-Erzurum kara yolunda minibüs yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ilıcalar mevkiinde minibüsün ata çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada aracın çarptığı at da öldü.
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Dün akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar mevkiinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, yola çıkan ata çarptı.
Kazada minibüsteki Ahmet Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada at da öldü.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaya’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)