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Bingöl'de 17 yaşındaki iki genç boğuldu

Bingöl'de 2 kız çocuğu düştükleri Çapakçur Deresi'nde boğularak can verdi.

AA | 09.05.2019 - 19:49..
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Merkez Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çapakçur Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, derede sürüklenen iki ceset gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kız çocuklarının cesedini sudan çıkardı.

İKİ GENÇ BOĞULDU

Cesetler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Hatun Barçağ (17) ile Elif Yılmaz (17) olduğu tespit edildi.

Bingöl'de 17 yaşındaki iki genç boğuldu

BAZI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Görgü tanıklarının ifadesinde, okulun pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerin dere kenarında su ile oynadıkları ve üçüncü bir arkadaşlarının onları videoya kaydettiği sırada dengelerini kaybederek akıntıya kapıldığı iddiası yer aldı.

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